الأخبار

مكافحة المخدرات: القبض على تاجرَين للمواد المخدرة في السليمانية


 

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز أسايش إقليم كردستان، اليوم الاثنين، القبض على تاجرين للمواد المخدرة في السليمانية، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "بعد ظهر يوم 2025/8/5، ونتيجة جمع المعلومات المسبقة والمراقبة الدقيقة والمتابعة من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبأمر قاضي التحقيق في أسايش مدينة السليمانية، تمكنت القوات من إلقاء القبض على متهمَين اثنين بتجارة المواد المخدرة، وضبط (19) كيلوغراماً من مادة مخدرة من نوع الترياق، حيث كان هدفهما تهريب المادة ونقلها إلى خارج إقليم كردستان عبر أحد المهربين".

فيما لفتت الى أنه "بقرار من القاضي، تم توقيف المتهمين وفق المادة (25) من قانون مكافحة المخدرات والعقاقير العقلية، وما زال التحقيق جارياً في ملفاتهما".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محكمة جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات لمدان روج لأفكار حزب البعث المحظور
مكافحة المخدرات: القبض على تاجرَين للمواد المخدرة في السليمانية
الجهد الخدمي: خطة العام الحالي تضمنت 210 مشاريع في مختلف المحافظات
وزارة التربية: 47 ألف طالب وطالبة يشاركون في اختبار القبول بمدارس المتفوقين والمتميزين
عمليات بغداد تغلق بناية سكنية وعددا من المشاريع التجارية والمخازن المخالفة لشروط السلامة
رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبي شريك ستراتيجي مهم للعراق
وزارة المالية: شمول خريجي الدراسة الإعدادية الإسلامية في الوقفين الشيعي والسني بالوصف الوظيفي
وزارة الموارد المائية: وضع خطة من ثلاثة محاور لضمان توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات
رئيس الوزراء يوجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري
مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا لغرض حماية المنتج المحلي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك