مكافحة المخدرات: القبض على تاجرَين للمواد المخدرة في السليمانية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز أسايش إقليم كردستان، اليوم الاثنين، القبض على تاجرين للمواد المخدرة في السليمانية، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "بعد ظهر يوم 2025/8/5، ونتيجة جمع المعلومات المسبقة والمراقبة الدقيقة والمتابعة من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبأمر قاضي التحقيق في أسايش مدينة السليمانية، تمكنت القوات من إلقاء القبض على متهمَين اثنين بتجارة المواد المخدرة، وضبط (19) كيلوغراماً من مادة مخدرة من نوع الترياق، حيث كان هدفهما تهريب المادة ونقلها إلى خارج إقليم كردستان عبر أحد المهربين".

فيما لفتت الى أنه "بقرار من القاضي، تم توقيف المتهمين وفق المادة (25) من قانون مكافحة المخدرات والعقاقير العقلية، وما زال التحقيق جارياً في ملفاتهما".