الأخبار

الجهد الخدمي: خطة العام الحالي تضمنت 210 مشاريع في مختلف المحافظات


أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الاثنين، عن إنجاز 700 مشروع خلال المرحلة الأولى في مختلف المحافظات، فيما أكد أن خطة العام الحالي تضمنت 210 مشاريع في مختلف محافظات العراق، وأشار إلى افتتاح عدة مشاريع في عدد من المناطق في محافظة المثنى، حيث ذكر عضو فريق الجهد الخدمي- مدير بلديات بغداد، ياسر القريشي، للوكالة الرسمية، إن "فريق الجهد الخدمي والهندسي أنجز خلال المرحلة الأولى ما يقارب 600 مشروع في مختلف محافظات العراق، والعمل جارٍ على 100 مشروع آخر، حيث وصلت الى المراحل النهائية ليبلغ العدد الكلي لمشاريع المرحلة الأولى 700 مشروع".

وأضاف، أن "هناك أيضاً خطة عام 2025 والتي تضمنت ما يقارب 210 مشاريع في مختلف محافظات العراق"، مبيناً أن "الحصة الأكبر من هذه المشاريع كانت لمحافظة بغداد، حيث تم وضع الحجر الأساس لما يقارب 17 مشروعاً لغاية الان".

كذلك، أوضح، أن "العمل جارٍ على باقي المشاريع، وخلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهر سيتم إطلاق باقي المشاريع لكافة محافظات العراق".

وتابع أنه "تم افتتاح عدة مشاريع في عدد من المناطق في محافظة المثنى منذ يومين تقريباً، وكان أهمها شارع الصياغ الذي يعد شارعاً حيوياً للمحافظة، كما يعد بديلاً للشوارع الرئيسة في المحافظة كون أن محافظة المثنى كانت تعاني أثناء فترة الزيارة الرجبية وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) من انقطاع معظم الطرق الرئيسة داخل مركز المحافظة"، مشيراً إلى أن "شارع الصياغ جاء ليفك الاختناق ليكون مهرباً للعجلات وطريقاً بديلاً للشوارع في مركز المحافظة".

كما لفت إلى أن "محافظ المثنى كان له دور كبير في هذا المشروع أيضا بالتنسيق مع الجهد الخدمي، حيث تم إكمال البنى التحتية لهذا المشروع، ومن ثم إكمال تأثيث الشوارع وإنارتها، بالإضافة الى التخطيط من قبل محافظة المثنى ليكون العمل مشتركاً".

في حين أكد القريشي، أن "هناك تفاهمات مع الكثير من المحافظين، منهم محافظ نينوى ومحافظو البصرة والديوانية وديالى، بالإضافة إلى باقي المحافظات لفتح باب في وزارة التخطيط ويمول من قبل تلك المحافظات لغرض الوصول للمناطق المحرومة وتقديم الخدمات لها عن طريق فريق الجهد الخدمي والهندسي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محكمة جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات لمدان روج لأفكار حزب البعث المحظور
مكافحة المخدرات: القبض على تاجرَين للمواد المخدرة في السليمانية
الجهد الخدمي: خطة العام الحالي تضمنت 210 مشاريع في مختلف المحافظات
وزارة التربية: 47 ألف طالب وطالبة يشاركون في اختبار القبول بمدارس المتفوقين والمتميزين
عمليات بغداد تغلق بناية سكنية وعددا من المشاريع التجارية والمخازن المخالفة لشروط السلامة
رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبي شريك ستراتيجي مهم للعراق
وزارة المالية: شمول خريجي الدراسة الإعدادية الإسلامية في الوقفين الشيعي والسني بالوصف الوظيفي
وزارة الموارد المائية: وضع خطة من ثلاثة محاور لضمان توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات
رئيس الوزراء يوجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري
مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا لغرض حماية المنتج المحلي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك