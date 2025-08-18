الجهد الخدمي: خطة العام الحالي تضمنت 210 مشاريع في مختلف المحافظات

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الاثنين، عن إنجاز 700 مشروع خلال المرحلة الأولى في مختلف المحافظات، فيما أكد أن خطة العام الحالي تضمنت 210 مشاريع في مختلف محافظات العراق، وأشار إلى افتتاح عدة مشاريع في عدد من المناطق في محافظة المثنى، حيث ذكر عضو فريق الجهد الخدمي- مدير بلديات بغداد، ياسر القريشي، للوكالة الرسمية، إن "فريق الجهد الخدمي والهندسي أنجز خلال المرحلة الأولى ما يقارب 600 مشروع في مختلف محافظات العراق، والعمل جارٍ على 100 مشروع آخر، حيث وصلت الى المراحل النهائية ليبلغ العدد الكلي لمشاريع المرحلة الأولى 700 مشروع".

وأضاف، أن "هناك أيضاً خطة عام 2025 والتي تضمنت ما يقارب 210 مشاريع في مختلف محافظات العراق"، مبيناً أن "الحصة الأكبر من هذه المشاريع كانت لمحافظة بغداد، حيث تم وضع الحجر الأساس لما يقارب 17 مشروعاً لغاية الان".

كذلك، أوضح، أن "العمل جارٍ على باقي المشاريع، وخلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهر سيتم إطلاق باقي المشاريع لكافة محافظات العراق".

وتابع أنه "تم افتتاح عدة مشاريع في عدد من المناطق في محافظة المثنى منذ يومين تقريباً، وكان أهمها شارع الصياغ الذي يعد شارعاً حيوياً للمحافظة، كما يعد بديلاً للشوارع الرئيسة في المحافظة كون أن محافظة المثنى كانت تعاني أثناء فترة الزيارة الرجبية وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) من انقطاع معظم الطرق الرئيسة داخل مركز المحافظة"، مشيراً إلى أن "شارع الصياغ جاء ليفك الاختناق ليكون مهرباً للعجلات وطريقاً بديلاً للشوارع في مركز المحافظة".

كما لفت إلى أن "محافظ المثنى كان له دور كبير في هذا المشروع أيضا بالتنسيق مع الجهد الخدمي، حيث تم إكمال البنى التحتية لهذا المشروع، ومن ثم إكمال تأثيث الشوارع وإنارتها، بالإضافة الى التخطيط من قبل محافظة المثنى ليكون العمل مشتركاً".

في حين أكد القريشي، أن "هناك تفاهمات مع الكثير من المحافظين، منهم محافظ نينوى ومحافظو البصرة والديوانية وديالى، بالإضافة إلى باقي المحافظات لفتح باب في وزارة التخطيط ويمول من قبل تلك المحافظات لغرض الوصول للمناطق المحرومة وتقديم الخدمات لها عن طريق فريق الجهد الخدمي والهندسي".