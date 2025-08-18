الأخبار

وزارة التربية: 47 ألف طالب وطالبة يشاركون في اختبار القبول بمدارس المتفوقين والمتميزين


 

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن مشاركة 47 ألف طالب وطالبة في اختبار القبول بمدارس المتفوقين والمتميزين، آذ ذكرت الوزارة في بيان، أنه "ضمن ضوابط اختيار الطلبة الأكثر استعداداً لمواصلة مسيرتهم العلمية داخل بيئة تعليمية متقدمة، انطلق اختبار القبول في مدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2025_2026، صباح اليوم، بمشاركة أكثر من (47) ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات العراق".

وأوضحت، أن "الاختبارات بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ولمدة ساعتين، وسط أجواء تميزت بالانسيابية، حيث تم اختبار الطلبة المتفوقين بمواد (اللغة العربية، واللغة الإنكليزية، والرياضيات، والعلوم) واختبارين أحدهما في الذكاء والآخر تحصيلي للطلبة المتميزين، ضمن إطار تقييم قدرات الطلبة على وفق معايير علمية دقيقة".

فيما لفتت الى أن "عدد المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين بلغ (39877) طالباً وطالبة، و(7492) متقدماً لمدارس المتميزين، في مؤشر يعكس الإقبال الكبير على هذه المؤسسات التعليمية الرائدة".

