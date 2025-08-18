عمليات بغداد تغلق بناية سكنية وعددا من المشاريع التجارية والمخازن المخالفة لشروط السلامة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إغلاق بناية سكنية وعددا من المشاريع التجارية والمخازن لمخالفتها شروط السلامة والأمن بجانب الرصافة، حيث ذكرت القيادة في بيان، إنه "بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وحرصاً منا على حياة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة، تواصل اللجان المشتركة بإسناد تشكيلات الفرقة الاولى شرطة اتحادية، زياراتها الميدانية، لتفتيش وتدقيق المشاريع والمحال والمخازن التجارية المخالفة لشروط وضوابط مديرية الدفاع المدني".

كما أوضحت القيادة، أن "اللجان أغلقت بناية سكنية وعددا من المشاريع التجارية والمخازن المخالفة لشروط الأمن والسلامة وذلك ضمن مناطق (النهروان، جرف النداف، الكرادة) بجانب الرصافة".

فيما دعت قيادة العمليات، اصحاب المخازن والمحال التجارية والبنايات السكنية الى "الالتزام بتعليمات مديرية الدفاع المدني واجراءات السلامة والامن تجنباً لحدوث الحرائق وتعرضهم للمساءلة القانونية".