الأخبار

وزارة الموارد المائية: وضع خطة من ثلاثة محاور لضمان توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات


أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن خطة من ثلاثة محاور لضمان توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات، فيما أشارت الى أن هناك تحديات مائية بسبب التغيرات المناخية، حيث ذكر مدير الموارد المائية بالوزارة، طه عباس المحياوي، للوكالة الرسمية، إن "العراق يعد من أكثر بلدان المنطقة تأثراً بالتغيرات المناخية، حيث يواجه صعوبة في تأمين المياه كونه بلد مصب وليس بلد منبع، ويعتمد على الإطلاقات المائية من الدول المجاورة"، مبينا أن "الخزين المائي الكلي حالياً 8 بالمئة".

كما أضاف، أن "خطة الوزارة التي عملت عليها الحكومة تتضمن توزيع الحصص المائية لجميع المحافظات وفق الإطلاقات من قبل الوزارة، مع إعطاء الأولوية في هذا الصيف لمشاريع الإسالة والمجمعات وإرواء البساتين".

وتابع أن "الوزارة عملت أيضاً في داخل كل محافظة على إزالة التجاوزات وتنظيم توزيع المياه بشكل عادل عبر الأنهار والقنوات والمبازل وتحجيم المنافذ وفق نظام مراشنة صارم، بما يضمن العدالة بين المزارعين"، مشدداً على أن "الأولوية في هذه السنة الشحيحة هي لمياه الإسالة".

فيما أعرب عن أمله "في أن تقوم تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لتعزيز الخزين"، لافتا الى أن "هناك تحديات تواجهنا حيث تنقسم إلى داخلية تقع على عاتق الوزارة والحكومة لتوفير المياه للمزارعين، والخارجية تخص التفاوض مع دول المنبع، وهو ما تضطلع به رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية لتأمين حصة العراق المائية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة المالية: شمول خريجي الدراسة الإعدادية الإسلامية في الوقفين الشيعي والسني بالوصف الوظيفي
وزارة الموارد المائية: وضع خطة من ثلاثة محاور لضمان توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات
رئيس الوزراء يوجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري
مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا لغرض حماية المنتج المحلي
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن عن موعد إنجاز تدقيق بيانات تعيينات الدفعة الثالثة
مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء المحاكاة الثانية
وزارة الكهرباء تعلن عن تحسن في ساعات التجهيز وتكشف السبب!
محكمة جنايات واسط: السجن 10 سنوات بحق مدان روج لأفكار حزب البعث المحظور
مفوضية الانتخابات: 15 يومًا لحسم استبعاد المرشحين من الانتخابات
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد الى أربيل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك