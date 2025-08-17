الأخبار

مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا لغرض حماية المنتج المحلي


 

 

أعلنت مديرية زراعة دهوك، اليوم الأحد، عن حظر استيراد البطاطا إلى المحافظة، مؤكدة أن القرار سيستمر طيلة العام بهدف حماية ودعم الإنتاج المحلي للمزارعين، إذ ذكرت المديرية في بيان، أن القرار يقضي بحظر استيراد البطاطا الى المحافظة فضلا عن قضائي عقرة وبردرش، وذلك بسبب وفرة المحصول لهذا العام، مشيرة إلى أن عمليات إدخال البطاطا بطرق غير قانونية (التهريب) شكّلت عائقاً أمام تسويق الإنتاج المحلي.

وأضافت أن بعض التجار يقومون بجلب البطاطا من إيران عبر منفذ برويزخان إلى أسواق گرميان وكلار، وهو ما ألحق ضرراً بالمحاصيل المحلية ودفع المزارعين للمطالبة بفرض الحظر. 

ويشتهر قضـاءا عقرة وبردرش في دهوك بزراعة البطاطا، حيث يعتمد عدد من المزارعين عليها كمحصول موسمي رئيسي يوفر حاجات الأسواق المحلية ويُسهم في معيشة الأسر الريفية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا لغرض حماية المنتج المحلي
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن عن موعد إنجاز تدقيق بيانات تعيينات الدفعة الثالثة
مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء المحاكاة الثانية
وزارة الكهرباء تعلن عن تحسن في ساعات التجهيز وتكشف السبب!
محكمة جنايات واسط: السجن 10 سنوات بحق مدان روج لأفكار حزب البعث المحظور
مفوضية الانتخابات: 15 يومًا لحسم استبعاد المرشحين من الانتخابات
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد الى أربيل
عمليات بغداد: تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية شمال العاصمة
حالة الطقس: غبار واستمرار انخفاض درجات الحرارة
نينوى : بدء المرحلة الأولى من فتح مقبرة الخسفة في الموصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك