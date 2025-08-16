رئيس الوزراء يؤكد الاستعداد لإطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الاستعداد لإطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية من مشروع مجاري مدينة الحلة لمناطق الصوب الصغير، بكلفة أكثر من 376 مليار دينار".

كما ثمن رئيس الوزراء، "جهود العاملين والجهات التي ساهمت في إنجاز متطلبات هذا المشروع الذي يأتي ضمن القرض البريطاني"، مؤكداً أن "محافظة بابل تعاني من شح في مشاريع البنى التحتية، وخصوصاً المتعلقة بمياه الصرف الصحي".

كذلك أشار الى أن "طريقة التنفيذ تتطلب تحملاً وتعاوناً من المواطنين بسبب أعمال الحفر العميق، موجهاً جهة التنفيذ باتخاذ إجراءات سلامة العاملين والمواطنين".

وأوعز رئيس الوزراء، "بتشكيل فريق من الدوائر الخدمية بالمحافظة لمعالجة مشكلة التعارضات التي ستظهر خلال مراحل التنفيذ"، مشدداً على "ضرورة التنفيذ وفق المواصفات والمخططات المحددة، وبمستوى الخدمة التي تلبي حاجة أبناء محافظة بابل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "تركيز الحكومة على مشاريع البنى التحتية كونها تؤسس الى التنمية، وأن محافظة بابل تشهد مشاريع على مستوى القطاع الصناعي والزراعي"، مشيراً إلى "ما أطلقه مؤخراً خلال زيارته الى المحافظة من أعمال تنفيذية لمصانع مهمة، وهي تستعد لإطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية".

فيما لفت البيان الى أن "مشروع مجاري الصوب الصغير لمدينة الحلة/ المرحلة الثانية يعد من المشاريع المهمة، حيث اطلقت المرحلة الأولى للمشروع قبل عام ونصف العام، وهو مشروع متكامل يتضمن شبكات ومحطات رفع لمياه الصرف الصحي والأمطار مع أعمال البنى التحتية".