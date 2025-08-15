الأخبار

محافظة بابل: إطلاق 350 آلية لنقل الزائرين وتسهيلات لدعم التفويج العكسي


 

أعلنت محافظة بابل، اليوم الجمعة، إطلاق 350 آلية مخصصة لنقل الزائرين، مؤكدة توفير تسهيلات مرورية وفتح الشوارع لدعم عملية التفويج العكسي، حيث ذكر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل مهند العنزي، للوكالة الرسمية، إن "خطة زيارة الأربعين لهذا العام تختلف جذرياً عن الخطط السابقة، ولاسيما فيما يتعلق بعملية التفويج العكسي، إذ ركزنا على توفير المساحات والشوارع والآليات اللازمة لإنجاح هذه العملية"، مشيراً إلى أن "محافظ بابل أطلق، يوم أمس، 350 آلية تابعة للمحافظة ضمن الخطة الموضوعة".

وأضاف، أن "هذه الآليات جرى تهيئتها وصيانتها وتشغيلها، وهي متنوعة وتشمل حوضيات وباصات ومركبات لنقل الركاب، جرى توفيرها من مختلف دوائر ومديريات التربية والصحة وقيادة الشرطة والبلديات، لاستخدامها حصراً في التفويج العكسي". وأكد أنه "تم فتح عدد من الشوارع، وخاصة شارع 60، مع عدم وجود أي قطوعات في جميع مداخل ومخارج المحافظة".

كما بيّن العنزي، أن "هناك متابعات وزيارات ميدانية من قبل المحافظ، ومن قبلنا وأعضاء مجلس المحافظة، لجميع المداخل والمخارج وساحات النقل لمتابعة سير عمليات التفويج، وقد سبقتها تشكيل غرفة عمليات قبل نحو عشرين يوماً من زيارة الأربعين بحضور المحافظ ومدراء المرور".

فيما ثمّن العنزي "الدور الكبير لأصحاب المواكب الحسينية، والأجهزة الأمنية، وقوات التعبئة التابعة للحشد الشعبي، وجميع الأجهزة والدوائر بما فيها الصحية والبلدية والمرور، على جهودهم التي أسهمت في إنجاح هذه الزيارة المليونية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظة بابل: إطلاق 350 آلية لنقل الزائرين وتسهيلات لدعم التفويج العكسي
اتصالات الحشد تعلن الحصيلة النهائية لخدماتها المجانية خلال الزيارة الأربعينية
الزيارة الأربعينية: وزارة النقل تسّير مئات الباصات والقطارات على مدار الساعة لإكمال عملية التفويج العكسي
هيئة الإعلام والاتصالات تعلن المؤشرات الإحصائية لتغطية زيارة الأربعين
كربلاء المقدسة:  الحشود المليونية تُحيي أربعينية الإمام الحسين بأجواء إيمانية مهيبة
القائد العام يزور مقرّ قيادة العمليات المشتركة ويتابع سير الخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية
أمين عام العتبة الحسينية المقدسة: زيارة الأربعين تشكل بناء الهوية الدينية والإسلامية
العتبة العباسية المقدسة: كاميرات ذكية لرصد الزائرين والعجلات في محاور كربلاء الخمسة
وفد من شبكة الإعلام العراقي يزور كربلاء المقدسة ويتفقد جهود تغطية زيارة الأربعين
الحشد الشعبي يؤمن المراقد الدينية في سهل نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك