محافظة بابل: إطلاق 350 آلية لنقل الزائرين وتسهيلات لدعم التفويج العكسي

أعلنت محافظة بابل، اليوم الجمعة، إطلاق 350 آلية مخصصة لنقل الزائرين، مؤكدة توفير تسهيلات مرورية وفتح الشوارع لدعم عملية التفويج العكسي، حيث ذكر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل مهند العنزي، للوكالة الرسمية، إن "خطة زيارة الأربعين لهذا العام تختلف جذرياً عن الخطط السابقة، ولاسيما فيما يتعلق بعملية التفويج العكسي، إذ ركزنا على توفير المساحات والشوارع والآليات اللازمة لإنجاح هذه العملية"، مشيراً إلى أن "محافظ بابل أطلق، يوم أمس، 350 آلية تابعة للمحافظة ضمن الخطة الموضوعة".

وأضاف، أن "هذه الآليات جرى تهيئتها وصيانتها وتشغيلها، وهي متنوعة وتشمل حوضيات وباصات ومركبات لنقل الركاب، جرى توفيرها من مختلف دوائر ومديريات التربية والصحة وقيادة الشرطة والبلديات، لاستخدامها حصراً في التفويج العكسي". وأكد أنه "تم فتح عدد من الشوارع، وخاصة شارع 60، مع عدم وجود أي قطوعات في جميع مداخل ومخارج المحافظة".

كما بيّن العنزي، أن "هناك متابعات وزيارات ميدانية من قبل المحافظ، ومن قبلنا وأعضاء مجلس المحافظة، لجميع المداخل والمخارج وساحات النقل لمتابعة سير عمليات التفويج، وقد سبقتها تشكيل غرفة عمليات قبل نحو عشرين يوماً من زيارة الأربعين بحضور المحافظ ومدراء المرور".

فيما ثمّن العنزي "الدور الكبير لأصحاب المواكب الحسينية، والأجهزة الأمنية، وقوات التعبئة التابعة للحشد الشعبي، وجميع الأجهزة والدوائر بما فيها الصحية والبلدية والمرور، على جهودهم التي أسهمت في إنجاح هذه الزيارة المليونية".