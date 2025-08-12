القضاء يؤيد قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد عدنان الزرفي من الترشح

ردت الهيئة القضائية الانتخابية، اليوم الثلاثاء، طعنين تقدم بهما السياسي عدنان الزرفي والناشطة زينب جواد ضد قرار مفوضية الانتخابات باستبعادهما من الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الأول المقبل.

وذكرت الهيئة في ردها للطعن الذي تقدم به الزرفي أن الأخير لم يقدم الوثائق القانونية اللازمة للترشح، وهو ما دعا مفوضية الانتخابات لاستبعاده، مؤكدةً أن قرار المفوضية استند إلى اللوائح القانونية.

وفي ردها للطعن الذي تقدمت به المحامية زينب جواد، أشارت الهيئة القضائية الانتخابية في مجلس القضاء الأعلى، أن الأخيرة لم تقدم وثائقها الدراسية ضمن ملف ترشحها، كما ينص عليه القانون والتعليمات.

وأيدت الهيئة قرار المفوضية باستبعادهما من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقررة في تشرين الأول المقبل.