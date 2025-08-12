الأخبار

وزارة التربية تعلن آلية اختبار الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين


أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن آلية اختبار الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات، أعلنت آلية اختبار الطلبة المتقدمين للقبول في مدارس المتفوقين لعام 2025_2026، على أن يكون موعد الاختبار يوم الاثنين الموافق 2025/8/18 الساعة التاسعة صباحاً للمواد (اللغة العربية، اللغة الانكليزية، العلوم، الرياضيات) ولمدة ساعتين، وكما موضح في الأدنى:

1- تكون مدارس المتفوقين والمتفوقات مركزاً امتحانياً كونها تحقق الهدف المطلوب.

2- يتم اختيار مدير المركز الامتحاني والمعاونين والمشرف المتابع والمراقبين من قبل اللجنة الفرعية في مديريتكم حصراً.

3- يكون موعد الاختبار يوم الاثنين 18/8/2025 الساعة التاسعة صباحاً للمواد (اللغة الإنكليزية – العلوم – الرياضيات) ولمدة ساعتين.

4-يتم استخدام الدفاتر الامتحانية لمراحل الصف السادس الابتدائي في أداء الاختبارات.

5- يتم فتح مغلفات الأسئلة الامتحانية بحضور مدير المركز الامتحاني والمعاونين وبإشراف المشرف المتابع حصراً.

6- يتم رفع الدفاتر الامتحانية بعد الانتهاء من الامتحانات وبحضور المشرف المتابع والمراقبين وتسليمها إلى مدير قسم الامتحانات ومن ثم إلى مركز فحص الدراسة المتوسطة / الكرخ.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العدل تطلق برامج تأهيلية للنزلاء لإدماجهم في سوق العمل
عاجل: وزير الكهرباء يشكل لجنة تحقيقية في الانطفاء التام لمنظومة الطاقة الكهربائية
جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على (11) إرهابياً في مناطق متفرقة
وزارة التربية تعلن آلية اختبار الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين
مستشار رئيس الوزراء: قروض مبادرة ريادة مستمرة بشكل انسيابي بعد إنجاز المعاملات الإلكترونية
قيادة قوات الحدود تسخّر إمكانياتها لخدمة الزائرين خلال الأربعينية
عصابات مرتبطة بخميس الخنجر هاجمت نواقل الكهرباء الرئيسية بالأنبار مما ادى إلى فصل الشبكة الكهربائية عن اغلب المحافظات
شركة توزيع المنتجات النفطية، تعلن عن خطتها للزيارة الأربعينية بفتح محطات الوقود 24 ساعة
محافظ بغداد: لن نسمح بالتجاوز على خطوط الماء وإجراءات صارمة بحق المخالفين
مستشار الأمن القومي: العراق يعمل جادا لمنع أي خرق هدفه التجاوز على أمن الجوار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك