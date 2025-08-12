وزارة التربية تعلن آلية اختبار الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن آلية اختبار الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات، أعلنت آلية اختبار الطلبة المتقدمين للقبول في مدارس المتفوقين لعام 2025_2026، على أن يكون موعد الاختبار يوم الاثنين الموافق 2025/8/18 الساعة التاسعة صباحاً للمواد (اللغة العربية، اللغة الانكليزية، العلوم، الرياضيات) ولمدة ساعتين، وكما موضح في الأدنى:

1- تكون مدارس المتفوقين والمتفوقات مركزاً امتحانياً كونها تحقق الهدف المطلوب.

2- يتم اختيار مدير المركز الامتحاني والمعاونين والمشرف المتابع والمراقبين من قبل اللجنة الفرعية في مديريتكم حصراً.

3- يكون موعد الاختبار يوم الاثنين 18/8/2025 الساعة التاسعة صباحاً للمواد (اللغة الإنكليزية – العلوم – الرياضيات) ولمدة ساعتين.

4-يتم استخدام الدفاتر الامتحانية لمراحل الصف السادس الابتدائي في أداء الاختبارات.

5- يتم فتح مغلفات الأسئلة الامتحانية بحضور مدير المركز الامتحاني والمعاونين وبإشراف المشرف المتابع حصراً.

6- يتم رفع الدفاتر الامتحانية بعد الانتهاء من الامتحانات وبحضور المشرف المتابع والمراقبين وتسليمها إلى مدير قسم الامتحانات ومن ثم إلى مركز فحص الدراسة المتوسطة / الكرخ.