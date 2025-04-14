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إيران تُطلع العراق على مفاوضاتها مع أميركا وبغداد تؤكد دعمها لأي جهد يسهم باستقرار المنطقة


تلقى وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اطلعه خلاله على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية- الأمريكية.

وذكر بيان للخارجية أن "حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اطلعه خلاله على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية- الأمريكية التي جرت في العاصمة العُمانية مسقط".

وبيّن عراقجي، وفقاُ للبيان، أن المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي سارت بشكل جيد"، مشيراً إلى "مناقشة المشروع النووي ، مؤكداً أن "الجولة الثانية من المحادثات ستُعقد قريباً في العاصمة الإيطالية روما، برعاية سلطنة عُمان أيضاً".

من جهته، أعرب فؤاد حسين عن "ارتياحه لمسار الحوار القائم، مثمناً الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تسهيل المفاوضات، ومؤكداً دعم العراق لأي جهد يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وفي ختام الاتصال، وجّه عراقجي دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة إيران، في إطار دعم الحوار الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

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إيران تُطلع العراق على مفاوضاتها مع أميركا وبغداد تؤكد دعمها لأي جهد يسهم باستقرار المنطقة
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