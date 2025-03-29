وزارة الموارد المائية: العراق يسجل خزينا مائيا يبلغ 11 مليار متر مكعب

صرّح وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم السبت، بأن الخزين المائي للعراق وصل إلى 11 مليار متر مكعب، موضحا، أن الخزين يعتمد بشكل رئيسي على التساقط المطري، مشيرا إلى أن كميات الثلوج الساقطة في أعالي الأنهر وحوضي دجلة والفرات هذا العام لم تكن كافية، حيث أوضح ذياب، أن الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على الخزين المائي قدر الإمكان. كما أضاف أن الوزارة تتوقع الحفاظ على هذا الرقم وعدم فقدان كميات كبيرة منه، مشيرا، إلى أن هناك احتمالا لسقوط أمطار في أعالي نهري دجلة والفرات، وفي مقدمة سد الموصل، مما قد يسهم في تعزيز الخزين في سد الموصل بشكل خاص.

كذلك أكد الوزير، على أن هذه السنة تعتبر "جافة نسبيا" مقارنة بسنوات الجفاف التي مر بها العراق، ولكن الوزارة تأمل أن تكون أفضل من سنة 2023، مشيرا، إلى أن هذا يعتمد بشكل كبير على الأسلوب المتبع في الحفاظ على كميات المياه المستخدمة في الزراعة بشكل خاص.