القبض على( 5 )متهمين رددوا شعارات طائفية واعتدوا على القوات الامنية في بغداد

القت قوة من وزارة الداخلية القبض على( 5 )متهمين قاموا بترديد شعارات طائفية واعتدوا على القوات الامنية في بغداد .

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان الجهد الامني والاستخباري لقوات وزارة الداخلية خلال واجب إنتشار ضمن منطقة الاعظمية ببغداد أسفر عن القاء القبض على (5 )متهمين قاموا بترديد شعارات طائفية والشغب والتحريض والاعتداء على منتسبي وزارة الداخلية اثناء انتشارهم الأمني لمنع حالات الشغب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بتنفيذ واجبها الأمني ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وعرضهم على القضاء .