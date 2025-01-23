المشهداني يهنئ زيدان بيوم القضاء العراقي

هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بمناسبة يوم القضاء العراقي هذه المناسبة التي تذكرنا بالدور التاريخي للمؤسسة القضائية التي حققت العدالة للعراقيين على امتداد عهودها وعقودها، وكانت خير راع لحماية جميع العراقيين.

وقال في برقية تهنئة إن القضاء العراقي كان وما يزال يمثل صمام الأمان لحماية تنفيذ القانون والمؤسسات القانونية، مؤكدا إن استقلالية القضاء هي الأساس الذي تُبنى عليه الديمقراطيات وتتحقق فيه تطلعات الشعوب الى العدالة والمساواة.

واضاف: لقد أظهرت السلطة القضائية خلال الفترة الماضية مهنية وحيادية في معالجة القضايا الكبرى التي تهم الوطن والمواطن. فلم يكن دورها مجرد وظيفة بل رسالة سامية لحماية الحق وتطبيق القانون.

وتابع : لا يسعنا الا ان نبارك الجهود التي يبذلها جميع القضاء في هذه المناسبة ونتمنى لهم دوام التوفيق