رئيس هيئة النزاهة "يُكبر" للقضاء الدعم اللامتناهي للمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة

هنأ رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، القضاء العراقي بيومه، و اكبر الدعم اللامتناهي للمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة.

وقال اللامي، في رسالته الى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، نزفُّ أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى رجالات القضاء العراقيّ الأفذاذ، وفي مُقدّمتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى".

واشاد اللامي، بدور القضاء لأداء المهامّ الجِسام المُلقاة على عاتقهم؛ لتحقيق العدالة والمساواة، مجددا دعمه للمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة، لاسهامهم الجلي في دفع عجلة عملها وتسريع وتيرته.

يذكر أنه تمَّ تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم (45) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4432 في 23 /1 /2017، والذي اعتبر يوما للقضاء العراقي.