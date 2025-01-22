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قطع الطريق المؤدي من الاعظمية الى الكاظمية لمرور الزائرين


مع اقتراب موعد الزيارة الرجبية، شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، (22 كانون الثاني 2025)، توافد الآلاف من الزوار مشياً على الأقدام من مختلف المحافظات مع قطع الطريق المؤدي من الاعظمية الى الكاظمية، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم "عليه السلام"، .

نائب الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة، سعد الحجية قال في بيان إن "الاستعدادات لزيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، بدأت منذ أكثر من ستة أسابيع، حيث عقد أول اجتماع للجنة الزيارة المليونية داخل العتبة الكاظمية المقدسة بحضور جميع أعضائها الذين هم ممثلون عن أقسام وشعب ووحدات العتبة الكاظمية المقدسة لوضع كافة المتطلبات والاحتياجات للزيارة".

وأضاف:  أن "الزيارة ستكون ممتدة على مدى أربعة الى خمسة أيام وعلى مدار 24 ساعة كما كان في العام الماضي الذي بلغ عدد الزائرين فيه 13 مليون زائر".

وفي ما يخص المواكب الحسينية، أوضح أن "هناك شعبة تسجيل المواكب تابعة لهيئة إدارة الشعائر في ديوان الوقف الشيعي، وأيضا وحدة إحياء الشعائر داخل العتبة المقدسة تقوم بتنسيق وتسجيل وتثبيت قواعد البيانات لجميع المواكب للأغراض الأمنية، بالاضافة الى تحديد مواقع المواكب داخل المدينة"، مؤكدا أن "جميع هذه المواكب ستكون ملتزمة بالتعليمات الصادرة من شعبة تسجيل المواكب ووحدة إحياء الشعائر وكذلك من الجهات الصحية المختلفة".

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خطتين للتوعية وخدمية بموازاة الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية، فيما أشارت الى وضع تسهيلات لحركة دخول الزائرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري: إنه "تمت المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، حيث تضمنت الخطة في مرحلتها الأولى، تنفيذ العمليات الاستباقية والتي سبقت الخطة الأمنية، أما المرحلة الثانية فهي فحص وتجريب القطعات على الأرض وتم إعداد خطة مشابهة للخطة المنفذة حالياً، وتضمنت المرحلة الثالثة، دخول الخطة فعلياً وبدأت جموع الزائرين تتجه نحو مدينة الكاظمية المقدسة".

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