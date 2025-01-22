رئيس لجنة الامن النيابية : الحكومة سحبت قانون " الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي " قبيل التصويت النهائي

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية ، عن سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري لمجاهدي الحشد الشعبي ، من قبل الحكومة قبيل عرضه للتصويت النهائي داخل مجلس النواب .

وذكر رئيس اللجنة النائب كريم عليوي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري لمجاهدي الحشد الشعبي تمت قراءته الاولى والثانية ، وكنا على وشك ان نصوت عليه ، لكن الحكومة سحبت القانون "، داعيا الحكومة الى اعادة القانون للجنة النيابية لتمريره في البرلمان .

واضاف :" هناك بعض الملاحظات ، اعترضت عليها هيئة الحشد الشعبي في القانون ، لذلك سحبته الحكومة لاجل الاخذ بتلك الملاحظات ، ومازلنا بانتظار اعادة القانون الى لجنة الامن والدفاع . ولدينا مجموعة مخاطبات ومناشدات الى هيئة الحشد الشعبي لاجل ان تعيد القانون الى اللجنة "، مبينا ان " القانون سينصف ابناء الحشد الشعبي بمايليق بالانجازات والتضحيات التي قدموها للبلد ورعاية ذويهم ".

واوضح ، ان " القانون ، في حال اعادته الى البرلمان بصيغته الحالية ، لايحتاج الى عرضه للقراءة الاولى والقراءة الثانية مرة اخرى ، انما سيعرض للتصويت مباشرة"