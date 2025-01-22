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الحشد الشعبي يبيد مجموعة ارهابية ترتدي احزمة ناسفة بعد مطاردتها في صحراء الانبار


 اعلن القيادي في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار مندول الجغيفي اليوم ، الاربعاء ، عن ابادة مجموعة ارهابية بالكامل بعد مطاردتهم في صحراء الانبار الغربية  

واوضح الجغيفي ان" قوة امنية من الحشد الشعبي شرعت بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار ، على خلفية رصد مجموعة من عناصر داعش الارهابي مكونة من 3 ارهابيين يرتدون احزمة ناسفة يستقلون عجلة دفع رباعي وتمكنت القوة من ابادة عناصر المجموعة الارهابية بالكامل بعد مطاردتهم ومحاصرتهم ".

واضاف ان" عناصر المجموعة الارهابية اشتبكوا مع القوة ودارت اشتباكات عنيفة ادت الى اصابتي بجروح طفيفة ، مبينا ان"  القوة تمكنت من تدمير عجلة الارهابين وانفجارها ما ادى الى مقتل سائقها حرقا داخل عجلته  ".

وفي النهاية اكد الجغيفي ان "القوة عادت الى مواقعها في قضاء حديثة غربي الانبار بعد انتهاء الواجب الامني بسلام  ".

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