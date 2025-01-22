ممثل العراق في الأمم المتحدة يدعو إلى تعزيز التآزر لتحقيق أهداف أجندة 2030

تحدّث ممثل العراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، اليوم الأربعاء، عن أهمية التآزر بين أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إذ ذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن عبيد ألقى كلمة باسم مجموعة ال 77 والصين خلال جلسة الإحاطة المشتركة التي قدمها رئيسا الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار عبيد إلى "التحديات المالية الكبيرة التي تواجه تنفيذ أهداف أجندة 2030"، داعيا إلى "تعزيز التعاون الدولي وتسريع العمل لتحقيق التنمية الشاملة وضمان الالتزام بالتعهدات".

كما شدد على أن "المرحلة الحالية تستدعي معالجة التحديات العالمية من خلال تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون المتعدد الأطراف"، مؤكدا "أهمية الاستجابة الجماعية لمواجهة الأزمات الدولية".

فيما أوضح أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يضطلع بدور محوري في تحديد أولويات التنفيذ وضمان الوفاء بالتعهدات، خاصة فيما يتعلق بالوسائل المالية مثل المساعدات الإنمائية الرسمية، وتخفيف الديون، وإعادة هيكلتها".

وأعرب ممثل العراق في ختام كلمته، عن "التزام مجموعة ال 77 والصين بتحسين فعالية وكفاءة عمل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا "الاستعداد للتعاون بروح إيجابية وبناءة لتحقيق الأهداف المشتركة".