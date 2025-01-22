وفد من حكومة إقليم كردستان العراق يصل الى بغداد لبحث قضية الأطفال المفقودين في حلبجة

يزور وفد من حكومة إقليم كردستان العراق، العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، لبحث قضية الأطفال المفقودين في حلبجة، إذ يترأس الوفد بحسب بيان وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم، الوزير عبد الله حاجي محمود، وسكرتير اللجنة الخاصة لتحديد مصير الأطفال المفقودين، دلسوز جلال.

وأضاف البيان "من المتوقع أن يجتمع الوفد يومي الـ 22 و23 من كانون الثاني الجاري، بالجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، للتحقيق في قضية ومصير الأطفال المفقودين في حلبجة".

وتتكوّن اللجنة من ممثلين من وزارة الداخلية، العدل، الصحة، شؤون الشهداء والمؤنفلين، العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب العلاقات الخارجية.