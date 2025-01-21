رئيس الجمهورية يدعو ملك بلجيكا لزيارة العراق

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، ملك بلجيكا فيليب لزيارة العراق ، مشيراً الى الاستقرار الامني الذي يتمتع به العراق .

وذكر بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الثلاثاء ، في مركز المؤتمرات بدافوس، الملك لويس فيليب ليوبولد ماري ملك بلجيكا ، على هامش فعاليات منتدى دافوس في سويسرا، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

واستعرض الجانبان ، بحسب البيان ، مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وآليات دعمها، حيث وجّه الرئيس دعوة رسمية للملك فيليب لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين لتشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسة، والتحوّل في مجال الطاقة، مشيراً إلى الاستقرار الأمني الذي يتمتع به العراق مؤخرا وهو ما يشكل فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي البناء ويسهل دخول الشركات البلجيكية للسوق العراقية ويحقق التنمية المستدامة.

ودعا رئيس الجمهورية الملك فيليب لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في العراق ، من خلال افتتاح سفارة بلجيكية ببغداد، عادا اياها خطوة مهمة على طريق تعميق الروابط بين الشعبين والبلدين، مما سيسمح بزيادة التعاون في العديد من المجالات.

واشار الى اهمية التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا على الساحتين الاقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الامن والسلم العالميين.

كما بحث الرئيس والملك القضايا والمواضيع المطروحة في منتدى دافوس، وضرورة الوصول الى رؤية مشتركة بشأن التغيرات المناخية والبيئية والخروج بمقررات تسهم في ايجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية الراهنة.