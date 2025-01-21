ضبط مواد كيميائية قابلة للانفجار بالديوانية كافية لإحداث دمار واسع النطاق

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بضبط كميات كبيرة من مواد كيميائية قابلة للانفجار داخل مخزن صغير في المنطقة الصناعية بمحافظة الديوانية.

وقال المصدر إنه "تم استحصال الموافقات القضائية اللازمة لتنفيذ عملية التحري داخل المخزن، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية الدفاع المدني في الديوانية، وأسفرت العملية عن ضبط نصف طن من مادة كاربيد الكالسيوم، التي تشكل خطرا كبيرا، إذ يمكن أن تتسبب بانفجار شديد حال تعرضها للماء، ما يؤدي إلى انبعاث غازات سامة قاتلة".

وأشار المصدر إلى أن هذه المادة تُستخدم عادةً في أعمال السمكرة ولحام العوادم، لكنها تحمل مخاطر كبيرة إذا تم تخزينها أو التعامل معها بطرق غير آمنة".

وأضاف أن "الكمية المضبوطة كانت كافية لإحداث دمار واسع النطاق، قد يصل إلى تدمير نصف المنطقة المحيطة بالمخزن في حال وقوع انفجار".