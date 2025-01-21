توجيهات من وزير الداخلية بشأن احداث الملاعب

اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري عدداً من التوجيهات بعد الاحداث التي شهدتها ملاعب كربلاء والفيحاء ونينوى.

ووجه الشمري بالقبض الفوري على كل من يثير الشغب داخل الملاعب او يعتدي على الحكام أو اللاعبين أو الكوادر الإدارية داخل الملاعب ، واحالة المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق الاجراءات القضائية.

كما وجه بتعميم صور واسماء مثيري الشغب ومنعهم من دخول الملاعب مستقبلاً ، كاجراء رادع لضمان عدم تكرار هذه التصرفات المخلة بالامن الرياضي