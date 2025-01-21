القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، بأن قانون العفو العام ليس عفوًا بمعناه ويعني "مراجعة الأحكام" لمن ادعى المظلومية، نافية شموله بإطلاق سراح الإرهابيين.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح متلفز إن: "التصويت على قانون العفو تم وفقا لاتفاق سياسي بعد قراءة القانون داخل مجلس النواب".

وأضاف، أن "من حق جميع النواب الطعن بالقانون وفقا للدستور"، داعيا جميع النواب إلى، "تأسيس قاعدة سلمية بمنع النقاش لحظة التصويت".

وأوضح عنوز، أن "ما يتم تداوله عن قانون العفو العام منذ طرحه لغاية الآن غير دقيق، نافيا شمول الإرهابيين بالقانون"، مبينا، أن "تسمية القانون ليس عفوًا بل بمعنى مراجعة الأحكام أو إعادة النظر".

وتابع عضو اللجنة القانونية، أن "القانون يسمح لمن يدعي انتزاع الاعتراف أو الاعتراف بالإكراه يتم إعادة محاكمتهم وفق لجنة قضائية"، مؤكدا، أنه "لا يوجد جهة لديها السلطة التقديرية إلا القضاء".

وكان مجلس النواب قد صوت بوقت سابق، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.