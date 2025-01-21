الشيخ الخزعلي والسيد عبد المهدي يؤكدان اهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار الداخلي

التقى الشيخ قيس الخزعلي، الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، مع السيد عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء الاسبق، بمكتبه ببغداد.

وذكر بيان لمكتب الشيخ الخزعلي انه :" جرى خلال اللقاء، بحث آخر تطورات الاحداث على الساحتين السياسية والامنية في العراق، بالاضافة الى التطورات الاقليمية والدولية، وانعكاساتها على العراق".

واكد الجانبان خلال اللقاء، اهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والعمل على مواجهة التحديات بما يخدم مصلحة الشعب العراقي.

كما اكدا ضرورة الحوار البنّاء بين الاطراف السياسية المختلفة؛ لتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة.