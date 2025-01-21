مبروك اخراج الارهابيين من السجون .... من المشمولين بالعفو العام ... المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي يجيب

قال الحقوقي والمفتش العام السابق في وزارة الداخلية، جمال الأسدي، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، ان "30 ألف محكوم سيخرجون من السجون في اقرار مجلس النواب لتعديل قانون العفو العام".

وذكر الأسدي في منشور على صفحته في فيسبوك انه "وباستثناء الجرائم المنصوص على استثنائها في قانون العفو العام ستكون كل الجرائم مشمولة بالعفو لغاية يوم 21 / 1 /2025".

وأضاف "سيخرج من السجون المشمولين في قانون العفو العام وبما فيهم المحكومين وفق قانون مكافحة الارهاب، بحدود 30 ألف محكوم، تباعاً خلال ستة أشهر من اليوم".

وأقر مجلس النواب، بالموافقة في جلسته اليوم الثلاثاء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.