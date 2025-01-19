نواب يكشفون سبب كسر النصاب القانوني : تعديل قانون الموازنة سيكلف الحكومة 7.5 مليارات دولار

كشف نواب ، عن سبب كسر النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب اليوم الاحد ، لدى عرض فقرة التصويت على مشروع تعديل قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023.

وقال نائب رئيس لجنة الاستثمار حسين السعبري ، في مؤتمر صحفي " تم كسر النصاب في جلسة اليوم بسبب فقرة تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة" .

واوضح ، ان " هذه المادة كانت تتضمن تثبيت سعر كلفة برميل النفط في اقليم كردستان 12 دولارا ، لكن يراد اليوم من مشروع التعديل رفع الكلفة الى سقف 16 دولارا ".

واضاف ، ان " سعر 16 دولارا اذا ضرب في 400 الف برميل يوميا ، سيكون الناتج السنوي 2,5 مليار دولار ، مايعني ان التعديل سيحمل الحكومة أعباء في الموازنة الثلاثية بقيمة 7,5 مليارات دولار ، لذلك رفض النواب هذا التعديل وخرجنا من الجلسة"، مبينا ان " اعضاء في مجلس النواب يثبتون اسماء الغياب وهو امر غير مقبول ، لان من حق النائب الذي يرفض اي مادة او فقرة في القانون الخروج من الجلسة وكسر النصاب" .

وتابع القول ، " طالبنا اللجنة المالية والكتل الكردية ، واقليم كردستان ووزارتي النفط والمالية ، بصورة من العقد النفطي، لكن حتى الان لم تطلع اية جهة تنفيذية او تشريعية على العقد".

واوضح " هناك ضغوطات من رئاسة البرلمان والكتل لدفع النواب الى تمرير التصويت "، مستبعدا في الوقت نفسه تمرير مشروع التعديل بصيغته الحالية دون شفافية ومصداقية.