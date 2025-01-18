أطفال ونساء.. العثور على رفات 155 شخصًا من ضحايا الأنفال في المثنى

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم السبت، العثور على رفات 155 شخصًا في مقبرة تل الشيخة في محافظة المثنى، تعود لنساء وأطفال كرد قضوا خلال عمليات الأنفال التي نفذها النظام الصدامي المقبور

وذكر بيان لمؤسسة الشهداء أنّ "فريق عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية والمفقودين أنهى من فتح المقبرة الجماعية الثانية لضحايا الأنفال الواقعة في بادية السماوة - تل الشيخة بمحافظة المثنى".

وأضاف البيان، أنّ "عملية الحفر والتنقيب نتج عنها استخراج رفات 155 شخصًا، جميعها تعود لنساء وأطفال كرد قضوا خلال عمليات الأنفال التي نفذها النظام الصدامي البائد عام 1988"، مشيرًا إلى أنّ "الرفات ستسلم الى دائرة الطب العدلي لأخذ العينات منها للتعرف على هويات الضحايا".

وأشار البيان أيضًا، إلى "اكتشاف 7 قبور أخرى في نفس المنطقة وإدخالها ضمن خطط مؤسسة الشهداء للبدء بفتحها مستقبلاً، مع احتمال وجود مقابر جماعية أخرى في المنطقة".