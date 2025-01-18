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القوات الأمنية تعتقل 40 شخصا أجنبيًا مخالفًا لشروط الإقامة في بغداد


 

صرّح مصدر أمني في بغداد، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية اعتقلت 40 شخصا اجنبيا مخالفا لشروط الإقامة، خلال حملة في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، حيث ذكر المصدر، إن "القوات الامنية القت القبض على أكثر من 40 مخالفا لشروط الاقامة ضمن حملة أمنية مستمرة في منطقة الباب الشرقي ومحيطها وسط بغداد".

وأوضح المصدر، أن "أغلب المعتقلين تعود جنسياتهم الى سوريا وبنغلادش وباكستان"، مشيرة الى "نقل المعتقلين الى مراكز امنية استعدادا لترحيلهم".

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