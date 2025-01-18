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العراق يترأس الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين في الأمم المتحدة


 

ترأس العراق، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين في الأمم المتحدة، حيث صرّحت وزارة الخارجية في بيان، انه "بعد تسلّم العراق رسمياً مهام رئاسة مجموعة الـ77 والصين، ترأس المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، الاجتماع الأول للمجموعة على مستوى الممثلين الدائمين".

وأكد عبيد خلال الاجتماع، "حرص العراق، بصفته رئيساً للمجموعة، على إعطاء الأولوية لاهتمامات الدول الأعضاء"، مشدداً على "أهمية تعزيز التضامن والتماسك لتحقيق الأهداف المشتركة، وذلك استناداً إلى مخرجات البيان الوزاري في نيويورك، وقمة الجنوب في كمبالا، ومؤتمر هافانا للعلوم والتكنولوجيا".

 كما تعهد المندوب الدائم للعراق "ببذل أقصى الجهود لتحقيق أداء متميز للمجموعة في المحافل الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف، مع الحفاظ على وحدة المجموعة وتراثها الغني". 

وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج عمل المجموعة استناداً إلى الأولويات المشتركة التي أكدها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، في بيانه خلال مراسم تسلّم العراق لرئاسة المجموعة.

وأوضح البيان التزام العراق بالتنسيق والتشاور المستمر مع الدول الأعضاء، والعمل على مسارات متوازية لمتابعة الأولويات المشتركة والدفاع عنها في الاجتماعات الدولية ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، تم تبني أولويات عمل المجموعة للفترة المقبلة، حيث قدم عدد من ممثلي الدول الأعضاء تهانيهم للعراق لتوليه رئاسة المجموعة.

وتمت الإشادة  "بالأولويات التي طرحها وزير الخارجية في بيانه"، معربين عن ثقتهم "بدور العراق في التعبير عن مواقف الدول الأعضاء واهتماماتها".

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العراق يترأس الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين في الأمم المتحدة
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