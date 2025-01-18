هيئة الانواء الجوية: تتوقع تغيرات في الطقس ليومين متتاليين

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، عن توقعاتها بتساقط الأمطار والثلوج يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث ذكرت الهيئة، في بيان لها، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الإثنين المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم بينما يكون غائماً جزئياً إلى غائم ليلاً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط أمطار وثلوج خفيفة على أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

واضافت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنقطة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية فيها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".

فيما أوضحت الهيئة أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستكون في دهوك وأربيل والسليمانية 15، اما نينوى وكركوك وصلاح الدين 17، وبغداد والأنبار 18، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وديالى والديوانية وواسط 19، وذي قار والمثنى والبصرة 20".