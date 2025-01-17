بعد احتجازهم في ليبيا جراء الهجرة غير الشرعيّة، الخارجية العراقية تعلن عن إعادة 12 عراقياً

صرّحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن إعادة 12 عراقياً بعد احتجازهم في ليبيا جراء الهجرة غير الشرعيّة، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان، انه "نجحت سفارة جمهورية العراق في ليبيا بعد متابعات استغرقت نحو شهرين، وعبر التنسيق مع السلطات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة، من إطلاق سراح 12 شاباً عراقياً كانوا قد دخلوا ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعية عبرها الى أوروبا".

وأضاف، أن "سفارة العراق في طرابلس عملت على توفير الطعام والعلاج والمتابعة عالية المستوى لتأمين سلامتهم من مخاطر شبكات التهريب والاتجار بالبشر". مشيرا الى ان "السفارة سبق أن نشرت عدة بيانات عبر موقعها، محذرة فئة الشباب من العراقيين من مغبة الوقوع في شراك شبكات تهريب البشر، مما يعرضهم لخطر المساءلة القانونية فضلاً عن المخاطر التي تهدد حياتهم وتعرضهم للابتزاز المالي".

وأوضح أن "جهود السفارة اسفرت عن إعادة أكثر من (25) عراقيا خلال العام 2024، وتأتي هذه المتابعات عملاً بتكريس مبدأ العودة الطوعية".

ومن الجدير بالذكر أن تنسيقاً عالي المستوى قد تم بين السفارة ومركز وزارة الخارجية في بغداد وكذا لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي لتيسير عودة العراقيين مؤخراً وتأمين تذاكر السفر لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.