احتراق صهريج بميناء ام قصر الجنوبي

صرّح مصدر أمني، اليوم الجمعة، باحتراق صهريج بميناء ام قصر الجنوبي نتيجة حصول شرارة اثناء تفريغ الغاز السائل، حيث ذكر ان "حادث حريق اندلع في عجلة نوع سكانيا داخل الساحة الخارجية لرصيف رقم تسعة ضمن ميناء ام قصر الجنوبي القديم".

وبيّن انه "تم اخماد الحريق من قبل مفارز اطفاء الشركة العامة للموانئ العراقية"، مبيناً ان "سبب الحريق حصول شرارة اثناء تفريغ مادة الغاز السائل"، كما ذكر انه "لا توجد خسائر بشرية".