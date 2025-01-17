أهالي حي التقية في محافظة الديوانية يرفعون نداء استغاثة لرئيس الوزراء

ناشد أهالي حي التقية في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة،رئيس الوزراء بتوفير الخدمات لحيهم من ماء وكهرباء ومياه صرف صحي، وتبليط وغيرها، إذ خرج أهالي حي التقية في تظاهرة، اليوم، طالبوا فيها السيد السوداني بتوجيه الحكومة المحلية في الديوانية بتقسيم المقاولة البالغة 42 حياً عن إحدى الشركات، معتبرين أن "احالة 42 حياً إلى شركة واحدة يعتبر موضوعاً غير مجزٍ ويأخذ وقت طويل جداً في التنفيذ".

وأوضح المتظاهرون أن حيهم يفتقد لـ"الماء الصالح للشرب، مياه الصرف الصحي، الشوارع المعبدة، الأرصفة، وغيرها من الخدمات الأساسية"، فيما قالوا أنهم "يعيشون في العصور الوسطى نتيجة فقدان هذه الخدمات"، كما طالبوا، "بإزالة التجاوز عن الشريط الأخضر وإرجاع المنطقة إلى خضراء حسب توصيات رئاسة الوزراء ووزارة البلديات وإنشاء شارع خدمي".