قيادة شرطة الحدود تُحبط تسلل سبعة اشخاص عبر الحدود العراقية

صرّحت قيادة شرطة الحدود، اليوم الجمعة، عن إحباط تسلل سبعة اشخاص عبر الحدود العراقية، حيث ذكرت القيادة في بيان، ان "قيادة قوات الحدود وضمن مهامها في تأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبناء على معلومات دقيقة، تمكن الفوج الثالث في اللواء السابع عشر ضمن قيادة المنطقة السادسة، من إلقاء القبض على سبعة متسللين من حملة الجنسية الأجنبية حاولوا تجاوز الحدود".

وأوضحت بأنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".