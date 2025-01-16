الهجرة تتكفل بنقل 37 لبنانيًا من خانقين إلى بيروت مجاناً

أعلنت إدارة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025) عن نقل 37 لبنانيًا إلى بيروت، بدعم من وزارة الهجرة والمهجرين.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين، علي غازي آغا، في حديث صحفي، أن: "وزارة الهجرة والمهجرين، تبنت استراتيجية لنقل اللبنانيين المقيمين في ديالى عبر رحلات جوية مجانية من مطار بغداد الدولي إلى بيروت".

وأوضح آغا، أن "خانقين، التي استقبلت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية حوالي 70 عائلة لبنانية، يقدر عدد أفرادها بنحو 200 شخص، قد تم نقلهم في رحلات مجانية" مشيرا إلى، أن "آخر رحلة، التي كانت اليوم الخميس، نقلت 37 لبنانيًا إلى بيروت، ليتم بذلك خلو خانقين من وجود اللبنانيين".

وأضاف، أن "وزارة الهجرة ستتبنى يوم غد، نقل مجموعة جديدة من 25 عائلة من بعقوبة ومدن أخرى في ديالى إلى مطار بغداد، حيث ستتولى الوزارة تغطية كافة تكاليف النقل الجوية".