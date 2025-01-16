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العثور على جثة إرهابي ووكر للأسلحة في بساتين "ابي صيدا" بمحافظة ديالى


اعلن قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل العثور على جثة احد المطلوبين في احد البساتين المهجورة بناحية ابي صيدا.

وقال بيان لٌقيادة شرطة ديالى انه "تم العثور على جثة المطلوب وفق المادة "4إرهاب" بعد عملية بحث وتحري، فضلا عن العثور على وكر مخبأ داخله اسلحة خفيفة ومتوسطة واعتدة بالقرب من مكان الحادث".

واكد البيان، " ان قوة من شرطة ابي صيدا والفوج الرابع لواء الثالث لواء الرد السريع، اشتركت بعملية البحث والتحري، مبينا ان التحقيق جاري للوصول الى الجناة".

وأفاد البيان انه تم رفع كافة المواد المضبوطة بدون حادث يذكر.

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العثور على جثة إرهابي ووكر للأسلحة في بساتين "ابي صيدا" بمحافظة ديالى
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