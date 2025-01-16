الشيخ قيس الخزعلي يبارك انتصار المقاومة في غزة ويطالب العالم بالإدانة الدولية الرسمية لجرائم اسرائيل البشعة

بارك الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي انتصار المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في غزة مطالبا العالم بالوقوف مع الشعب الفلسطينيّ، لوقف نزيفِ جراحه الدامية التي تكبدها من جرائم الصهاينة ، كما نطالبُ بالإدانة الدولية الرسمية لجرائم اسرائيل البشعة.

وقال في نص بيان رسمي له بموقع إكس:بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ العذاب}

هاهو الصمود الأسطوري للشعب الفلسطينيّ الجريح، قد أثمر نصراً جديداً، فما اضطرار الكيان الغاصب إلى القَبول بوقف إطلاق النار دون أن يستطيع تحقيق أهدافه، التي أعلن عنها ،إلا دليلاً واضحاً على بسالة المقاومة وصبرها، ومطاولتها وتجاوزها لأصعب التحديات، وقدرتها على الصمود بفعل الإسناد الحقيقي الفاعل، والمواقف المُشرفة التي نتجت عن وحدة الساحات، بين قادة محور المقاومة الإسلامية من لبنان البطولة إلى إيران الإسلام، مروراً بِيمن الإيمان، وعراق الأئمة الأطهار "عليهم السلام".

وبهذه المناسبة، نُقدم لأهلنا في غزّة الصمود، وباقي مدن الأرض المحتلة، التبريكات بوقف المجازر الوحشية، التي ارتكبها عصابات الاحتلال الصهيونيّ، ضد المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ، جاوزت أعداد الشهداء منهم الستين ألفاً، إضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والمصابين، والملايين من النازحين المُهجرين من بيوتهم ومناطقهم المُدمرة.

وندعو العالم بأسره، إلى الوقوف مع الشعب الفلسطينيّ، لوقف نزيفِ جراحه الدامية التي تكبدها من جرائم الصهاينة ، كما نطالبُ بالإدانة الدولية الرسمية لهذه الجرائم البشعة، ومحاسبة مرتكبيها، ومن قدم لهم الدعم وشاركهم في أفعالهم الوحشية الدنيئة، التي خرقت كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية .

كما نؤكد موقفنا الداعم والساند لحقوق الشعب الفلسطينيّ العزيز، في تحرير أرضه المغتصبة، واستعدادنا لتقديم أشكال العون كافة، والمساعدة لأهلنا المظلومين، واستمرارنا الأكيد في دعم القضية الفلسطينية العادلة .

المجدُ والخلودُ للشهداء القادة وكواكب الراحلين معهم إلى جنان الخلد.

السلامةُ والشفاءُ للجرحى والمصابين والنصر والفخر لرجال المقاومة الإسلامية، الذين وقفوا مع غزّة التي أصبحت بفعل التضحيات الجسيمة، عنواناً خالداً للصبر والصمود والتحدي .