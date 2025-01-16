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رئيس الوزراء يستقبل رؤساء جامعات بريطانية ويوقع 12 مذكرة تفاهم


 

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، اليوم الخميس، رؤساء 26 جامعة بريطانية من مختلف التخصصات، إذ أكد السوداني وفق بيان لمكتبه، "توجه الحكومة نحو ترصين التعليم من خلال الانفتاح على أهم الجامعات العالمية، خصوصاً الجامعات البريطانية التي لها تاريخ طويل مع التعليم في العراق، وهو ما تجسد في مبادرة الابتعاث التي أطلقها وشملت (5) آلاف مبتعث ومبتعثة".

وشهد اللقاء "تكريم جامعة غرينيتش للسوداني، ومنح 20 مقعداً دراسياً لطلبة الماجستير العراقيين في مختلف التخصصات"، كما كرم رئيس مجلس الوزراء، "البروفيسور العراقي بشير الهاشمي نائب رئيس جامعة (كلية الملك في لندن) للأبحاث والابتكار، وذلك لحصوله على لقب (فارس) من ملك بريطانيا تشارلز الثالث".

وجرى بعدها "توقيع 12 مذكرة تفاهم مع الجامعات البريطانية من مختلف التخصصات، وقعها عن الجانب العراقي رئيس اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق بواقع 8 مذكرات مع جامعات هي:

1-جامعة ليفربول

2-جامعة نيوكاسل

3-جامعة غرينيتش

4-جامعة كينغز كوليدج لندن

5- جامعة كوين ماري لندن

6-جامعة أكستر

7- جامعة ليفبره

8-جامعة برونيل

و(4) مذكرات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جامعات :

1-جامعة ليفبره

2-جامعة كيل

3- جامعة غرب انكلترا بريستول

4- شبكة النهرين جامعة لندن".

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رئيس الوزراء يستقبل رؤساء جامعات بريطانية ويوقع 12 مذكرة تفاهم
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