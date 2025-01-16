بعد الترحيب باتفاق غزة، العراق يجدد موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما جددت موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، إذ ذكرت الوزارة في بيان، "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يأتي بعد تضحيات جسيمة ومعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيدة "بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق".

واضاف بيان الوزارة، أن "هذه المساعي تعكس أهمية التعاون الدولي لوقف معاناة المدنيين وضمان استقرار المنطقة"، داعية إلى "ضرورة إتاحة المجال بشكل فوري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المتضررة، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية".

كما اكدت الخارجية في بيانها على "أهمية تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها وتحسين الظروف المعيشية للسكان".

وجددت الوزارة "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، مشددة على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالشكل الذي يناضل من أجله".