رئيس الوزراء يعلن عن برنامج كبير للمنح الدراسية في المملكة المتحدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن برنامج كبير للمنح الدراسية يُمكّن أكثر من 2000 طالب عراقي من الدراسة في المملكة المتحدة، ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة للمدة من 14 إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2025، حيث أوضح رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر بحسب بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، إذ أشارا إلى أهمية التبادل التعليمي والثقافي في بناء الفرص المشتركة والثقة والتفاهم المتبادلين، وأقرّا بالعلاقات القوية بين شعبي البلدين، وناقش الجانبان تاريخ الإنجازات العلمية للعراق، ورحب رئيس الوزراء ستارمر بشدة باستثمار العراق في المنح الدراسية الدولية.

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني عن برنامج كبير للمنح الدراسية يُمكّن أكثر من 2000 طالب عراقي من الدراسة في المملكة المتحدة، وأشارا كذلك إلى إمكانية التعاون في مجال التدريس والتعليم والبحث عالي الجودة بين الجامعات والأكاديميين في المملكة المتحدة والعراق، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات رفيعة المستوى مع جامعات المملكة المتحدة، بحسب البيان.

كما ناقشا أهمية تعلم اللغة الإنجليزية ومؤهلات المدارس الدولية في المملكة المتحدة، والتي تفتح فرصاً لمزيد من التبادل التعليمي والثقافي، واعترفا بعمل المؤسسات البريطانية والعراقية التي تعمل على توسيع نطاق الوصول، بحسب البيان.