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بعد اعادة هيكلتها.. المحمداوي يعقد المؤتمر الأول لخلية الإعلام الأمني


عقدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، أول مؤتمر لها بعد إعادة هيكلتها، فيما دعت الى ضرورة توحيد الخطاب الأمني.

وذكرت الخلية، في بيان أن "الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة ترأس المؤتمر الأول لخلية الإعلام الأمني بعد صدور الأمر الديواني الموقر بإعادة هيكلتها".

وأشار الى انه "في مجمل حديثه لأعضاء الخلية إلى "أهمية الرسالة الإعلامية الأمنية وضرورة أن تبنى وفق معايير مهنية تراعي جوانب نفسية واجتماعية عديدة من اجل تحقيق الهدف من وراءها"، مشدداً على "ضرورة توحيد الخطاب الأمني بما يحقق الموثوقية الكاملة للتشكيلات كافة مع مراعاة المنجز الذي تحققه تشكيلاتنا الأمنية والعسكرية كافة".

وتابع: انه  "يجب أن يكون الجهد الإعلامي الأمني موازياً لما يبذل ويقدم كل يوم في سبيل تعزيز أسس الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي".

من جهته، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء، سعد معن "استعداد الخلية لمضاعفة الجهود مواكبة لعمل التشكيلات كافة"

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