قيادي بالإطار: أربيل تتمرد على بغداد مالياً وهناك مجاملة واضحة لها

أكد القيادي في قوى الإطار التنسيقي سلام الزبيدي، اليوم الثلاثاء، تمرد حكومة إقليم كردستان على الحكومة الاتحادية في القضايا المالية ومجاملة بغداد لأربيل في هذا الملف.

وقال الزبيدي في حديث ل /المعلومة/، إن "هناك مجاملة واضحة لحكومة إقليم كردستان في قضية إرسال الأموال إليها من بغداد، وأغلب هذه الأموال لا تذهب إلى مستحقيها ومع ذلك فإن الحكومة المركزية مستمرة في الإرسال المالي في حين أن وزيرة المالية أكدت عدم تسليم أربيل لدينار واحد من وارداتها النفطية وغير النفطية"، مبيناً أن "هذا دليل واضح على وجود تمرد، وللأسف هناك اتفاقات سياسية فوق الدستور والقانون هي من تعمل".

وأضاف، أن "محاولات التسوية التي قام بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد مؤخراً ستؤدي إلى إعادة إرسال الأموال للإقليم دون أن يكون جزءاً من الدولة العراقية فهو يأخذ حقوقه وينسى واجباته"، مشدداً على أن "واجب الحكومة الاتحادية والبرلمان الذي من المفترض أن يتعامل دستورياً وقانونياً مع الإقليم لا أن تكون المجاملات حاضرة".

يذكر أن حكومة إقليم كردستان هددت بالانسحاب من الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي ما لم يتم إرسال الأموال إليها، في حين يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ20 ترليون دينار من الموازنة المالية.