مجلس محافظة ذي قار يصدر بياناً بعد إقالة المحافظ

أصدر رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزة عودة الناشي، اليوم الثلاثاء، بياناً بعد إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، إذ ذكر الناشي في بيان، "خاض اخوانكم وممثليكم في مجلس محافظة ذي قار تجربة ديمقراطية لتحسين اداء الحكومة التنفيذية وتصحيح مسارها. حيث مارس ممثليكم دورهم الرقابي عبر استضافة محافظ ذي قار وطرح عدد من الاسئلة سبقها منحه الفترة الزمنية التي طلبها لاعداد الاجابات عليها، وتم اليوم التصويت على عدم القناعة بتلك الاجابات فضلا عن التصويت على الإقالة".

وأوضح ان "تصحيح مسارات العمل والتغيير هي ظاهرة صحية وديمقراطية تنتهجها المجتمعات المتحضرة لضمان تقديم افضل اداء حكومي".

وتابع، "نعاهدكم ان نبقى على العهد والقسم في صون الامانة وتقديم افضل الخدمات التي تليق بمحافظتنا العزيزة. وسيبقى مجلس المحافظة بجميع اعضائه صمام الامان لحماية العملية الديموقراطية والعمل عبر لجان المجلس على إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة وإقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة ومتابعة وتفقد احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية وتحديد أولويتها".