شرطة محافظة بابل توضح بشأن انتحار ثلاثة شبان!

أكدت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول حادثة انتحار ثلاثة أشخاص في منطقة برنون بداعي "القربان"، أمر غير صحيح، حيث ذكرت القيادة في بيان لها، إن "الحادثة تتعلق بانتحار شابين فقط في منطقة برنون، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الانتحار يعود إلى مشاكل نفسية كان يعاني منها الشابان، ولا توجد أي صلة لما تم تداوله حول دوافع أخرى أو ما يسمى "القربان".

ودعت قيادة الشرطة الى "عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة والخوف في المجتمع، كما تؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة".