ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحساني: لا نقبل أي مساس بمقام المرجعية

أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحساني خلال لقائه المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، رفضه المساس بمقام المرجعية

وقال الحساني في تصريحات صحفية بعد لقائه المرجع السيستاني إنني "تشرفت بلقاء سماحة السيد السيستاني و استمعت إلى حكمته ورؤاه للمنطقة والعراق".

وأضاف "تعلمون مكانة السيد في العالم الإسلامي والعالمي وأنا سعيد بهذا اللقاء".

وتابع "اتفقت مع سماحة السيد السيستاني على العمل المشترك على تعزيز مكانة العراق، ونحن لا نقبل بأي مساس بمقام المرجعية".

وأكد الحساني أن "مشورة السيد السيستاني تحظى باحترام المبعوثين الخاصين ونحن نؤكد أن الأمم المتحدة ستستمر في دعم العراق".

وأوضح أن "السيد السيستاني طلب مني تنفيذ الأولويات بما هو لمصالح العراق وهو يتوقع أن يعزز العراق علاقاته مع جيرانه".

وبين ممثل الأمم المتحدة في العراق "نحن ملتزمون في دعم الأولويات للعراق ولا نتدخل إلا في المشورة".

من جانبه، ذكر مكتب السيستاني في بيان إن "السيد السيستاني استقبل قبل ظهر اليوم محمد الحسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) والوفد المرافق معه".

واضاف ان "الوفد قدّم للسيد شرحاً موجزاً حول مهام البعثة الدولية والدور الذي تروم القيام به في الفترة القادمة"، مبينا انه "وفي المقابل رحّب سماحته بحضور الأمم المتحدة في العراق وتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهامها".

وتابع البيان "السيد السيستاني أشار إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، وقال إنه ينبغي للعراقيين ولا سيما النخب الواعية أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار".

وتابع ان "السيد السيستاني اكد على أن ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات"، مستدركا "لكن يبدو أن أمام العراقيين مسار طويل الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه".

وأوضح انه "وفيما يخص الأوضاع الملتهبة في منطقتنا عبّر السيد عن عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة وبالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها او في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي".