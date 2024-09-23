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هيئة الحشد الشعبي تعلن انطلاق حملة "فزعة عراقية"


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، عن انطلاق الحملة الإغاثية الشعبيّة الكُبرى في العراق بعنوان (فزعة عراقية)، دعماً الى الشعب اللبناني.

وقالت الهيئة في بيان إنه "التزاماً بمسؤوليتنا الدينيّة والإنسانيّة والأخويّة وتلبيةً لنداء المرجعية العليا في النجف الاشرف متمثلةً بسماحةِ اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) وبناءً على توجيهات رئيس الهيئة، نعلن عن انطلاق الحملة الإغاثية الشعبيّة الكُبرى في العراق بعنوان (فزعة عراقية)".

وأضافت أن "الحملة تأتي لإغاثة وإسناد أبناء الشعب اللبناني وهم يتعرضون لعدوان إسرائيلي همجي غاشم تسبب باستشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء والمقاومين وتهجير عشرات الآلاف من منازلهم ومناطقهم بالمبالغ المالية والمواد العينية اللازمة والمساعدات الإنسانية والطبية المطلوبة".

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