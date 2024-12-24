مهنئا باعياد الميلاد .. رئيس الجمهورية يؤكد اهمية ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز التآخي والتعايش بين المكونات كافة

هنأ رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مسيحيي العراق بحلول اعياد الميلاد ، مؤكدا اهمية العمل على ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز التآخي والتعايش بين المكونات كافة.

وقال الرئيس في تدوينة على موقع أكس : " بحلول اعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى أبناء شعبنا واهلنا من المسيحيين في العراق والعالم اجمع، متمنين لهم عيداً سعيداً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والمسرات".

واضاف:" بهذه المناسبة العزيزة، نؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات المتحققة في البلد، والعمل على ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز التآخي والتعايش بين المكونات كافة، والعمل معاً لبناء مستقبل مزدهر لجميع العراقيين، كما نؤكد أهمية العمل لإرساء الامن والسلام وانهاء التوترات والأزمات التي تواجهها المنطقة"