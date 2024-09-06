انطلاق تظاهرة مؤيدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في بغداد

انطلقت عصر اليوم الجمعة، (6 أيلول 2024)، تظاهرة شعبية في العاصمة بغداد تؤيد اقرار تعديل قانون قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل.

وطالب المتظاهرون في بغداد، مجلس النواب بالإسراع في القراءة الثانية لتعديل القانون والتصويت عليه.

كما رفعوا العديد من اللافتات والشعارات عبروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ"تدخلات السفارات".

يشار الى أن مجلس النواب، أنهى الأحد، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".