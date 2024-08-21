في تدخل سافر ومستنكر بشؤون العراق الداخلية ... السفيرة الامريكية تدعو الى عدم تغيير قانون الاحوال الشخصية السيء الصيت

في تدخل سافر ومستهجن بشؤون العراق الداخلية دعت السفيرة الامريكية الى عدم تغيير قانون الاحوال الشخصية وعدم اجراء تغييرات عليه

وقالت رومانوسكي في تغريدة بمنصة (إكس):"إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل".

وأضافت "نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".

واثار حديث رومانسكي استياء الشارع العراقي باعتباره تدخل سافر في شؤون العراق الداخلية لاسيما ان الاقتراحات المقدمة في القانون يتماشى والدين الاسلامي ويحافظ على حقوق العائلة العراقية وهذا ما يتماشى مع الدين الحنيف والشرع باعتبار ان المجتمع العراقي مجتمع محافظ